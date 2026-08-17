Kırşehir'de 8. Bulgur Festivali Coşkuyla Kutlandı

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek; Çiçekdağı'nda bu yıl 8'incisi düzenlenen Bulgur Festivali'ne katıldı.

Soku taşında bulgur dövülmesi ve yörenin bitkisi olan üzerlik otunun yakılmasıyla başlayan festivalde konuşan Vali Demiryürek; Anadolu'nun her köşesinin kendine özgü gelenekleri, üretimi ve sofra kültürüyle ülkenin ortak zenginliğine değer kattığını söyledi. Değerlerin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasının ortak sorumluluk olduğunu belirten Vali Demiryürek; Kırşehir'in de bu kültürel zenginliğin önemli duraklarından biri olduğunu ifade etti. Çiçekdağı'nın geleneksel yöntemlerle üretilen bulguruyla köklü kültürün günümüzde yaşatıldığı önemli örneklerden biri olduğunu kaydeden Vali Demiryürek; Bulgur Festivali'nin yalnızca ürün tanıtımının yapıldığı bir etkinlik olmadığını, hemşehrilerin bir araya geldiği, ortak değerlerin hatırlandığı ve ilçenin kültürünün gelecek kuşaklara aktarıldığı bir buluşma olduğunu belirtti. Festival kapsamında Çiçekdağı'nın sosyal, kültürel ve ekonomik hayatına katkı sağlayacak yatırımların da hizmete sunulduğunu belirten Vali Demiryürek açıklamasında; "Kültürel mirasın korunmasının yanı sıra üretim ve yenilikçiliği destekleyecek, ticari hayatı canlandıracak, çevre ve ulaşım altyapısını güçlendirecek çalışmaların açılış ve temel atmalarını önemli buluyoruz. Yatırımların ilçeye kazandırılması da kültürel devamlılık kadar önemli" dedi.

Festival, toplu açılış töreni kapsamında kurdele kesiminin ardından düzenlenen konserlerle devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı