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Uzak Şehir Dizisinin Yayın Tarihi Belli Oldu

Uzak Şehir Dizisinin Yayın Tarihi Belli Oldu
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Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrollerini paylaştığı 'Uzak Şehir' dizisi, 11 Kasım Pazartesi akşamı Kanal D'de izleyici ile buluşacak. Dizinin yayınlanan tanıtımında, ana karakter Alya Albora'nın zor durumu ve Mardin üzerinden gelişen hikaye detaylarına yer verildi.

BAŞROLLERİNDE Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ı buluşturan AyNA Yapım imzalı dizi Uzak Şehir'in yayın tarihi belli oldu. 11 Kasım Pazartesi akşamı ilk bölümüyle Kanal D ekranlarına gelecek diziden yeni bir tanıtım daha yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda bir annenin evladı için çırpınışları kaydedilirken, dizinin hikayesine dair ipuçları veriliyor.

Kanal D'nin 11 Kasım Pazartesi akşamı izleyicilerle buluşacak olan 'Uzak Şehir' dizisinin, senaryosunu Gülizar Irmak yazdı, yönetmenliğini ise Ahmet Katıksız yaptı. Mardin'de çekimleri gerçekleştirilen diziden yeni bir tanıtım yayınlandı.

Senaryosunu Gülizar Irmak'ın yönetmenliğini ise Ahmet Katıksız'ın yaptığı dizide Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer oyuncu kadrosunda buluşuyor.

YENİ TANITIM YAYINLANDI

Diziden yayınlanan yeni tanıtımda Alya Albora kocasının ailesinin topraklarında bir çıkmaza düşüyor. Oğluyla Mardin'den gitmek istediğini söyleyen Alya, karşısında torununu Albora topraklarında yetiştirmeye kararlı kayınvalidesi Sadakat Albora'yı buluyor. Oğluyla kaçma planları yapan Alya'ya Cihan engel olurken tanıtımda dizide olacaklara dair yeni sinyaller veriliyor.

Yayınlanması beklenen dizide Alya Albora, vefat eden eşinin vasiyetini yerine getirmek için cenazesi ve beş yaşındaki oğluyla Kanada'dan Mardin'deki Albora topraklarına gelir. Ancak bu gelişin bir dönüşü ve Albora'dan çıkışı yoktur. Albora ailesinin başı Cihan Albora, Alya'nın çırpınışlarına kayıtsız kalmasa da çocuğunu alıp gitmesine izin vermez. Geçmişin karanlığı, saklanan sırlar ve bölgenin gerçeği ile yüzleşen Alya Albora, kendini kocasının ailesiyle büyük bir mücadele içinde bulur.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

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