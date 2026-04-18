TRT Erzurum Radyosu'nda ustalar ile gençler buluştu

TRT Erzurum Radyosu'nda ustalar ile gençler buluştu
TRT Erzurum Radyosu tarafından düzenlenen 'Ustalar ile Gençler Buluşması' programında gençler, deneyimli sanatçılarla bir araya gelerek tecrübelerini dinlediler. Sanatçılar, gençlere sabır ve disiplinin önemini vurguladı.

TRT Erzurum Radyosu, anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. TRT Erzurum Gençlik Korosu Şefi Mahmut Kıvanç tarafından düzenlenen "Ustalar ile Gençler Buluşması" programı, gençlerle deneyimli sanatçıları bir araya getirdi.

Programa TRT sanatçıları Nurullah Akçayır, Yavuz Değirmenci ve Salih Turhan'ın yanı sıra Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Murat Kamil İnanıcı da katıldı. Etkinlikte söz alan usta isimler, sanat hayatlarında edindikleri tecrübeleri gençlerle paylaşarak önemli tavsiyelerde bulundu. Gençlerin sorularını yanıtlayan sanatçılar, özellikle sabır, disiplin ve sürekli çalışmanın başarıdaki rolüne dikkat çekti.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen program, soru-cevap bölümünün ardından ustalar ve gençlerin birlikte seslendirdiği türkülerle sona erdi. - ERZURUM

