Usta Ses Sanatçısı Nuri Sesigüzel Yaşamını Yitirdi

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, usta ses sanatçısı ve sinema oyuncusu Nuri Sesigüzel'in vefatı nedeniyle taziye mesajı paylaştı. 86 yaşında hayatını kaybeden Sesigüzel, Türk Halk Müziği sanatçısı olarak tanınıyordu.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Usta ses sanatçısı ve sinema oyuncusu değerli Nuri Sesigüzel'in vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Nuri Sesigüzel'e Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum" mesajını paylaştı.

Sanatçı Nuri Sesigüzel, bugün İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı. Kılıçdaroğlu'nun mesajı şöyle:

"Usta ses sanatçısı ve sinema oyuncusu değerli Nuri Sesigüzel'in vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Nuri Sesigüzel'e Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum."

NURİ SESİGÜZEL KİMDİR?

Nuri Sesigüzel, 1937 yılında Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Karaotlak köyünde dünyaya geldi. Türk Halk Müziği sanatçısı Sesigüzel, çok sayıda filmde de oyunculuk yaptı.

Sesigüzel, bugün sabah saatlerinde İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

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