Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Yılmaz Gruda, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Gruda, 94 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Usta oyuncu Yılmaz Gruda hayatını kaybetti

İSTANBUL - Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu; şair, oyun yazarı ve tiyatro yönetmeni Yılmaz Gruda tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Yılmaz Gruda, yakalandığı virüs sonrası böbrek yetmezliği ve yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir Güngören'de özel bir hastanede tedavi görüyordu. Tedavi gördüğü hastanede hastalığa yenik düşen usta oyuncu 94 yaşında hayata gözlerini yumdu.