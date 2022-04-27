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Üsküdar'da İstanbul'un tarihi silüeti önünde Kadir Gecesi gösterisi

İhlas Haber Ajansı - Onur Hamzaoğlu - Kültür Sanat
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Üsküdar'da İstanbul'un tarihi silüeti önünde Kadir Gecesi gösterisi

Üsküdar'da İstanbul'un tarihi silüeti önünde Kadir Gecesi gösterisi Üsküdar'da Kadir Gecesi'ne özel hazırlanan yapıda ışık gösterileri ve ayetler okundu.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (İHA) - Üsküdar'da İstanbul'un tarihi silüeti önünde Kadir Gecesi gösterisi

İSTANBUL - Üsküdar'da Kadir Gecesi'ne özel hazırlanan yapıda ışık gösterileri ve ayetler okundu. 3D mapping gösterileri gece boyunca devam edecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadir Gecesi'ni özel hazırlanan yapıda 3D mapping gösterisi ile 7 bölümlük hikayeyle anlattı. Giriş ve kapanış dışında 5 bölüm Kadir Suresi'nin 5 ayetine dayandırıldı. İslam Mimarisinde çokça kullanılan kemer ve pencere yapısından esinlenerek ortası ışıklarla güçlendirilen çift taraflı bir yüzey olarak tasarlananan yapıda 15'er dakikalık gösteriler gece boyunca devam edecek. Yapı içerisinde İslami desenlerle bezenen pencere görenleri mest etti. Yapı içinde görünen Kuran'dan çıkan ışığın tüm alanı kaplamasıyla çıkan Allah yazısı, izleyenlerin büyük ilgisini topladı.

İhlas Haber Ajansı / Onur Hamzaoğlu - Kültür Sanat

Kadir Gecesi, İstanbul, Üsküdar, 3d, Kültür Sanat, Haberler

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