Uşak'ta 'Mahallede şenlik var' etkinlikleri başladı

UŞAK - Kent geneline hitap eden birçok önemli festival ve kültürel etkinliğe imza atan Uşak Belediyesi, geleneksel olarak düzenlediği mahalle şenliklerinin bu yılki startını verdi.

Uşak Belediyesi'nin yaza renk katmak adına başlattığı ve 13 Temmuz'a kadar sürecek olan "Mahallede Şenlik Var" etkinlikleri dün akşam Dikilitaş Mahallesi'nde gerçekleştirilen programla başladı. Yüzlerce kişinin katıldığı ve eğlenceli anlara sahne olan şenlikte vatandaşlar doyasıya eğlendi. Sergilenen sahne gösterilerinin ardından müzik ve eğlencenin doruğa ulaştığı etkinliğe Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın da katıldı.

Vatandaşların büyük ilgisiyle başlayan şenlik çerçevesinde sahne gösterileri ile eğlenen çocuklar, alanda bulunan şişme oyun parklarında ve yüz boyama etkinliğinde eğlencenin tadına vardı. Etkinlikler Hacivat ve Karagöz gösterisi ve ardından Uşak Belediyesi Kent Orkestrası konseriyle devam etti. Eğlenceli anlara sahne olan gece, Uşak Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncuları tarafından sergilenen Doğaçlama gösteriyle son buldu. Şenlik boyunca pamuk şeker ve patlamış mısır ikramlarıyla keyifli vakit geçiren vatandaşlar, bu tip etkinliklerin yaz aylarını dolu dolu geçirmek ve farklı aktiviteler yapmak adına büyük önem taşıdığının altını çizdi.

Gecede konuşan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, "Öğrencilerimizin okul hayatlarında olduğu kadar sosyal hayatta da mutlu olabilmeleri için bu tür etkinliklerin son derece önemli olduğuna inanıyoruz. Yaz aylarında düzenlediğimiz "Mahallede Şenlik Var' etkinliğimiz bugün başladı ve Temmuz ayı içerisinde Uşak'ın birçok mahallesinde hem çocuklar hem de büyüklerle buluşmaya devam edecek. Çocuklarımızın yaz aylarını verimli geçirmeleri için Uşak Belediyesi olarak tatil süresi boyunca çeşitli programlar düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.