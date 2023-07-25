Ünlü prodüktör Nino Varon, resim sergisi açtı

Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Nilüfer ve Tanju Okan gibi ünlü sanatçıların ilk plaklarını ve prodüktörlüğünü yapan Nino Varon, şimdi ressam kimliğiyle de dikkat çekiyor. İlk resim çalışmalarını boş şişeler üzerine yaptığı portrelerle başlayan Nino Varon, şimdilerde deniz ve sanatçıları resmediyor.

Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Nilüfer ve Tanju Okan gibi çok sayıda ünlü sanatçının ilk plaklarını ve prodüktörlüğünü yapan Nino Varon, besteci ve söz yazarı kimliğinin yanında ressam olarak çok özel eserlerini sergiliyor.

İlk resim çalışmalarını boş şişeler üzerine yaptığı portrelerle başlayan müzik dünyasının Nino'su, şimdilerde denizin güzelliklerini, yelkenlileri ve sanatçıları resmediyor.