Ümraniye'de 'Halk Oyunları Doğu Gecesi' düzenlendi

ÜMRANİYE Belediyesi, Türk kültürünün değerlerinden halk oyunlarını yaşatmak amacıyla 'Halk Oyunları Doğu Gecesi' adlı etkinlik düzenlendi.

Ümraniye Belediyesi tarafından Muhammed Fatih Safitürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen 'Halk Oyunları Doğu Gecesi' etkinliğine Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda, 10-50 yaş arası kursiyerler, Elazığ, Adıyaman, Bingöl, Doğu Potpori, Antep, Van ve Diyarbakır yörelerine ait geleneksel halk oyunlarını sahneledi. Etkinlik kapsamında Ümraniye Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü sanatçıları konser verdi.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, şunları söyledi:

"Belediyemizin tertiplediği 'Halaya Duran Yıldızlar' halk oyunları doğu gecesini hep birlikte icra ediyor, icra edenleri hep birlikte seyrediyoruz. Bu, Ümraniye'de bir yenilik. Daha önce Karadeniz oyunları düzenlemiştik. İnşallah yedi bölge oyunlarımızla devam edeceğiz. Karadeniz gecesi de çok coşkuluydu. Kapıdan davul zurnalarla, halaylarla; genç, yaşlı kim varsa katılmıştı. Oyuncularımızı şimdiden tebrik ediyorum. Hep söylüyoruz; okullarımızda önce eğitim, ardından öğrenme geliyor. Eğitimde kabiliyetli olan gençlerimizin her türlü sanat etkinliğinde yer alması gerekiyor. Çocuklarımızı da buna teşvik etmeliyiz. Müzikle ilgilenen, bir enstrüman çalmak isteyen herkes için Ümraniye'de imkan var. Ümraniye'de önemli bir merkezimiz bulunuyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuvarı hocalarıyla birlikte yaklaşık 6–7 yıldır faaliyet gösteren Ümraniye Müzik Akademimiz var. 850 öğrencimiz eğitim alıyor. Duymayanlara buradan duyurmuş olalım. Ümraniye'de olmayan bir şey yok. Halk oyunları var, resim kursları var, sanatın her dalı var. Hanımlarımıza, gençlerimize, çocuklarımıza yönelik etkinliklerimiz mevcut. Tiyatro ve futbol var; toplam 36 farklı spor dalı var. Ben geldiğimde Ümraniye'de 6 bin kişi spor yapıyordu, bugün bu sayı 100 bini aşmış durumda. Bu da eğitimin kalitesinin, öğrenen bireyin daha başarılı olmasına katkı sunduğunu gösteriyor. O yüzden diyorum ki; Ümraniye'de genç olmak bir başka, Ümraniye'de yaşamak bir başka."