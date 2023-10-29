Ümraniye'de Cumhuriyet'in ilanının 100. yılı binlerin katıldığı yürüyüş ile kutlandı

İSTANBUL - Ümraniye Belediyesi, Cumhuriyetin ilanının 100. yıl dönümünü kortej yürüyüşü ile kutladı. Yürüyüşe katılan binlerce vatandaş 29 Ekim Cumhuriyet Bayram'ını coşku ve duyguyla kutladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti ilan etmesinin 100. yıl dönümü Türkiye'nin dört bir yanında gururla kutlanırken Ümraniye Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl dönümünü kortej yürüyüşüyle kutladı. Kutlama, Ümraniye Saat Kulesi önünde kortej yürüyüşü ile başladı. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve binlerce Ümraniyeli vatandaş ellerinde bayraklar ve meşalelerle marşlar eşliğinde Santral Etkinlik Alanına yürüdü. Düzenlenen yürüyüşe çocuğundan yaşlısına binlerce vatandaş ellerinde Türk Bayraklarıyla katılırken mehter takımı da vatandaşlara marşlarıyla eşlik etti. Cumhuriyet'in 100. yılını kortej yürüyüşüyle kutlayan Ümraniyeliler dev Türk bayrağı açtı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanını yansıtan marşlar ilçenin cadde ve sokaklarında anons araçlarından yükselerek vatandaşlara doyasıya yaşatıldı. Santral Etkinlik Alanı'nda son bulan yürüyüşte vatandaşlar duygu dolu bir akşam geçirdi.

Cumhuriyetin ilanının 100. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliklere katılan Ümraniye Belediye Başkan'ı İsmet Yıldırım, "Cumhuriyet bayramımız 100'ü tamamladı. Bir aşırı tamamlamış olduk, ikinci asra girdik. İkinci yüzyılda daha neler yapabiliriz, her alanda Türkiyemizi daha nasıl büyütebiliriz onun gayreti içerisinde olacağız hep beraber. Türk halkıyla birlikte inşallah ikinci yüzyılımız daha aydınlık olacak, daha demokratik olacak, daha güzel olacak ve Türkiye güçlü olacak. Güçlü olunca da inşallah dünyadaki mazlum milletlere abilik yapacak ve onların yanında olacak. Bugün Filistin'de yapılan bu zulmü hep beraber lanetliyoruz. Türkiye ne kadar güçlü olursa, diğer İslam ülkeleri de kendilerine gelirse çocuklarımız ölmeyecek ve daha huzurlu bir dünya olacak. başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kendilerine minnet duygusunu ifade etmiş oluyoruz" dedi.

Yürüyüşe katılan Fırat Yumun, "Bugün için gerçekten çok heyecanlıyız. Oğlumla beraber buraya geldim. Katılımdan da memnunuz. Her sene katılmaya özen gösteriyoruz" dedi.

Yürüyüşte Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşayan Erdem Demirci, "belediyemizin düzenlediği korteji izlemek için geldik. tabii ki cumhuriyet bizim için çok değerli. bugün Filistin'de olanlara hem üzülüyoruz, hem de bir devlet olmanın ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. hem Filistin hem de tüm dünya için, barış için biz Cumhuriyeti yaşatmaya ve güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.