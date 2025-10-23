Uluslararası Piyano Günleri'nde İki Unutulmaz Konser

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Piyano Ana Sanat Dalı tarafından bu yıl 5'inci düzenlenen Uluslararası Piyano Günleri'nde Evrim Demirel Trio ile İki Piyano konserleri verildi.

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Koral Çalgan Salonu'nda Evrim Demirel Trio caz konseri gerçekleştirildi.

Caz akşamında piyanoda Evrim Demirel, bas gitarda Barış Öztürk ve davulda Sarp Evren yer aldı.

Etkinliğe, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü ve Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Hüseyin Bülend Akdeniz ve Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Piyano Ana Sanat Dalı Başkanı Prof. Oytun Eren de katıldı.

"İki Piyano Konseri"

Uluslararası Piyano Günleri'nde İki Piyano Konseri gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Yunus Emre Salonu'ndaki konserde piyanistler Serla Balkarlı ve Hande Dalkılıç sahne aldı.

Konsere Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü ve Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Hüseyin Bülend Akdeniz, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Erdal Uludağ, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Piyano Ana Sanat Dalı Başkanı Prof. Oytun Eren ve Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Piyano Ana Sanat Dalı Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Çağdaş Alapınar Gençay da katıldı.