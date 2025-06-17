Uluslararası İzmir Festivali'nde Sıradışı Klasik Müzik Performansı

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) tarafından bu yıl 38'incisi düzenlenen Uluslararası İzmir Festivali, klasik müziğin sınırlarını zorlayan özel bir performansa ev sahipliği yaptı.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde sahne alan Geneva Camerata (GECA), müzikle dansın, tiyatroyla sirkin iç içe geçtiği "Revolta (İsyan)" adlı sıra dışı gösterisiyle izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Gösteri, çağdaş besteci Alexandre Mastrangelo'nun "Battle Zone" adlı eseriyle başladı. Ardından dünyaca ünlü orkestra şefi David Greilsammer yönetimindeki GECA üyeleri, Dmitri Shostakovich'in 5. Senfonisi'ni ezberden çaldı, aynı anda sahnede dans etti.

Klasik müziği Los Angeles banliyolarından doğan hip hop'un en sert ve etkili alt türlerinden krump ile buluşturan performans, seyircileri adeta büyüledi.

Koreografisini Kader Attou'nun üstlendiği Revolta'da, Fransa'nın tanınmış hip hop ve krump dansçıları Grichka, Melissa, Dexter ve Hendrickx güçlü anlatımlarıyla müziğin ruhunu sahneye taşıdı.