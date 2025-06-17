Uluslararası İzmir Festivali'nde Sıradışı Klasik Müzik Performansı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

38. Uluslararası İzmir Festivali, Geneva Camerata'nın 'Revolta' adlı gösterisiyle klasik müziği ve hip hop'u harmanlayarak izleyicilere unutulmaz bir deneyim sundu. Performans, Shostakovich'in 5. Senfonisi ile dijital bir dans gösterisiyle desteklendi.

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) tarafından bu yıl 38'incisi düzenlenen Uluslararası İzmir Festivali, klasik müziğin sınırlarını zorlayan özel bir performansa ev sahipliği yaptı.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde sahne alan Geneva Camerata (GECA), müzikle dansın, tiyatroyla sirkin iç içe geçtiği "Revolta (İsyan)" adlı sıra dışı gösterisiyle izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Gösteri, çağdaş besteci Alexandre Mastrangelo'nun "Battle Zone" adlı eseriyle başladı. Ardından dünyaca ünlü orkestra şefi David Greilsammer yönetimindeki GECA üyeleri, Dmitri Shostakovich'in 5. Senfonisi'ni ezberden çaldı, aynı anda sahnede dans etti.

Klasik müziği Los Angeles banliyolarından doğan hip hop'un en sert ve etkili alt türlerinden krump ile buluşturan performans, seyircileri adeta büyüledi.

Koreografisini Kader Attou'nun üstlendiği Revolta'da, Fransa'nın tanınmış hip hop ve krump dansçıları Grichka, Melissa, Dexter ve Hendrickx güçlü anlatımlarıyla müziğin ruhunu sahneye taşıdı.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Kültür Sanat
Tahliye olan Ümit Özdağ'ın ilk sözleri: Hiçbir suçum yokken beni 5 ay hücrede tuttular

İşte 5 ay sonra cezaevinden çıkan Ümit Özdağ'ın ilk sözleri
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'da transfere Cristiano Ronaldo engeli

Galatasaray'da transfere Ronaldo engeli! Araya girip aklını çeldi
CHP lideri Özel, elinde mazotla kürsüye çıktı: Al sana 50 TL'lik mazot

Kürsüye bu şekilde çıktı! Elindeki şişeye bakın kaç lira ödemiş
Aile hekiminden alınacak ehliyet ve sağlık raporları ücretli oldu

Aile hekiminden alınacak tüm raporlar ücretli oldu! İşte yeni tarife
İşte İsrail'i vuran İran'ın elindeki en büyük koz! Hürmüz'ü kapatırlarsa petrol fiyatları uçabilir

Burayı kapatırlarsa piyasalar uçar! İşte İran'ın elindeki en büyük koz
Türkiye'nin ilk lüks konseptli AVM'si kapatılıyor

Türkiye'nin ilk lüks AVM'si kapatılıyor
Selen Görgüzel, dans edeceğim derken sosyal medyanın diline düştü

Ünlü şarkıcıdan sahnede tuhaf hareketler! Kimse anlam veremedi
Enis Arıkan saç protezine veda etti! Yeni hali olay oldu

Protezlerini çıkardı, onu daha önce böyle görmediniz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.