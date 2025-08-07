Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı'nda İsmail Altunsaray Konseri

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı'nda, Türk halk müziği sanatçısı İsmail Altunsaray sahne aldı. Fuar, 31 Ağustos'a kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, konser ve çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Fuarın altıncı gününde, Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde (KAFUM) Türk halk müziği sanatçısı İsmail Altunsaray sahne aldı.

Altunsaray, uzun hava, bozlak ve oyun havalarından oluşan eserleriyle dinleyicilere müzik ziyafeti sundu. Konsere gelen müzikseverler, sanatçının seslendirdiği bazı türkülere eşlik etti.

Performansının sonunda seyircilere teşekkür eden Altunsaray, Kahramanmaraş'ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, 31 Ağustos'a kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Kültür Sanat
