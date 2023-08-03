Uluslararası El Sanatları Atölye Bayramı Büyükçekmece'de Başladı

Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen zanaatkarlar, Büyükçekmece tarihi Kervansaray'da düzenlenen Uluslararası El Sanatları Atölye Bayramı'nda bir araya geldi. Atölyede, zanaatkarlarla sohbet etme fırsatı bulan vatandaşlar el emeği eserleri satın alabiliyor. Ayrıca, dikiş makinesi ile nakış işlemesinden halı dokumasına, müzik aletleri yapımından resim sanatına kadar birçok canlı performans izlenebiliyor.

Dünyanın çeşitli ülkelerinden zanaatkarlar "Emeğin Aşkı ile Üreten Eller" sloganıyla Büyükçekmece tarihi Kervansaray'da düzenlenen Uluslararası El Sanatları Atölye Bayramı'nda bir araya geldi.

"Emeğin Aşkı ile Üreten Eller" sloganıyla kapılarını açan Uluslararası El Sanatları Atölyesi bu yıl 38 ülkeden gelen 135 zanaatkarı ağırlıyor. Küratörlüğünü Uğur Bent Türker'in üstlendiği ve 5 Ağustos akşamına kadar sürecek Atölye'de, zanaatkarlarla sohbet etme fırsatı bulan vatandaşlar el emeği eserleri satın alabiliyor.

Açılışı yapılan Uluslararası El Sanatları Atölyesi'nde marifetli ellerin ürünü olan dikiş makinesi ile nakış işlemesinden halı dokumasına, müzik aletleri yapımından resim sanatına, çarıktan ağaç oymacılığına, kozadan yapılan iplikten el emeği hasır sepet yapımına gümüş takılardan yünden iplik üretimine yüzlerce canlı performans izlenebiliyor.