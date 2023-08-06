Uluslararası Atakum Halk Dansları ve Müzik Şenliği Son Buldu

10 ülkenin katılımıyla beş gün devam eden 'Uluslararası Atakum Halk Dansları ve Müzik Şenliği' final gösterileriyle sona erdi. Atakum'dan tüm dünyaya barışın sesini yükselttiklerini söyleyen Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, "Önümüzdeki yıllarda daha çok ülkeyi davet ederek buna benzer festivaller yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Atakum Belediyesi ve Ankara Samsun Federasyonu (ASFED) işbirliği ile 1-6 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen Uluslararası Atakum Halk Dansları ve Müzik Şenliği final gösterileriyle sona erdi.

Gürcistan, Kuzey Osetya, Azerbaycan, Yunanistan, Bulgaristan, Ukrayna, Moldova, İran, Romanya halk dansı toplulukları ile Atakum Halk Dansları ekibi; Atakum sahilinin çeşitli noktalarında yaptığı gösterilerle büyük beğeni toplarken, son gecede Türk halk müziği sanatçısı Hüseyin Şimşek ve Grup Zehmeri en güzel şarkılarıyla vatandaşlarla buluştu.

Şenliğe büyük emek veren isimlere de plaketlerinin verildiği son geceye Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci; SAMKON Genel Başkanvekili, ASFED Genel Başkanı, ASİYAD Başkanı Osman Yılmaz başta olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı.

Uluslararası Atakum Halk Dansları ve Müzik Şenliği'ne ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Başkan Deveci, şunları kaydetti:

"5 gündür Yunanistan'dan İran'a kadar olan komşularımız buradalar. Yüzyıllardır biriktirdikleri ezgileriyle ve danslarıyla ilk adım kenti Samsun'dan tüm dünyaya, en çok ihtiyacımızın olduğu bir dönemde barışın sesini ve isteğini yükseltiyoruz. İçinde bulunduğumuz coğrafya ve dünya barış içerisinde yaşasın. Çocuklarımız, kadınlarımız savaş ve şiddet görmesin. Bundan daha insani ne talep edilebilir? Hangi ülkenin vatandaşı olursa olsun, benim çocuklarımdan bir farkı yok. Hepsini kendi çocuklarım kadar seviyorum. Benim çocuklarımın birisi de dünyanın bir ucunda, diğeri bir ucunda. Artık dünyada bir kültürümüz, geleneğimiz ve sınırlarımız var. Diğer kültürlerle bir araya gelince koskoca bir dünya kültürü oluşturuyoruz. Bu şenliği devam ettireceğiz. Osman Yılmaz gibi Samsun sevdalıları ve diğer destek veren sanatçılarımız oldukça yapacağız. Çünkü ancak bir araya gelerek olabiliyor. Önümüzdeki yıllarda, deneyimlerimizi artırarak daha çok ülkeyi davet ederek buna benzer festivaller yapmaya devam edeceğiz."

Şenliğin Samsun için çok değerli olduğunu kaydeden ASFED Genel Başkanı Osman Yılmaz ise "Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Yaklaşık 22 ilde teşkilatı olan 300 bin üyeye sahip yapıda Türkiye genelinde sizleri temsil etmek için gece gündüz mücadele ediyorum. Geçen yıl 555 Samsunlu gence burs vermek istedik. O kadar çok Samsunlu var ki, 650 gencimize burs verdik. Bu sene 750 Samsunlu gencimize Ankara'da burs vereceğiz. Ankara'ya geldiğinizde kendinizi yabancı hissetmeyin. Ankara'da bir eviniz, yuvanız, ağabeyiniz ve kardeşiniz var" diye konuştu.