Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'nin öncülüğünde düzenlenen Uluslararası Atakum Halk Dansları ve Müzik Şenliği, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Festivalde farklı ülkelerin halk dansları toplulukları ve yerel dans ekipleri renkli gösteriler sunuyor.

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'nin "Barışın sesini, tüm dünyaya duyuracağız" sözleriyle açılışını yaptığı, 'Uluslararası Atakum Halk Dansları ve Müzik Şenliği' vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Atakum Belediyesi ve Ankara Samsun Federasyonu (ASFED) işbirliğinde düzenlenen festival devam ediyor. 'Uluslararası Atakum Halk Dansları ve Müzik Şenliği'nin üçüncü gününde Yeşilyurt AVM önünde gerçekleştirilen nokta gösteriler ile Kent Meydanı'ndaki yöresel danslar, Atakum'da dans ve müzik şöleni yaşattı.

Gürcistan, Kuzey Osetya, Azerbaycan, Yunanistan, Bulgaristan, Ukrayna, Moldova, İran, Romanya halk dansı toplulukları ile Atakum Halk Dansları ekibi; yöresel kıyafetleri ve dans figürleri ile festivalde renkli görüntüler oluşturdu. Hafta boyunca farklı kültürlerin danslarının yanı sıra DJ performanslarının ve konserlerin de yer aldığı festival, kentte müzik ve dans mozaiği yaşatıyor.