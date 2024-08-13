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Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Jüri Üyeleri Belli Oldu

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Ekim ayında düzenlenecek olan Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin jüri üyeleri açıklandı. Festivalin Ulusal Film Yarışması jüri başkanlığını Ferzan Özpetek yapacak. Festival kapsamında 5 milyon lira ödül dağıtılacak.

EKİM ayında düzenlenecek 'Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin jüri üyeleri belirlendi.

İlki 1964 yılında Antalya Belediye Başkanı Avni Tolunay'ın girişimiyle yapılan ve Türkiye'nin en uzun soluklu festivali olan Antalya Altın Portakal Film Festivali, geçen sene Nejla Demirci'nin 'Kanun Hükmü' filmiyle ilgili yaşanan tartışmaların ve gelişmelerin ardından iptal edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 60'ıncısı yapılamayan festivalin bu sene 5-12 Ekim tarihleri arasında düzenleneceğini açıkladı.

BAŞKAN FERZAN ÖZPETEK

Bu yıl gerçekleştirilecek festivalin 'Ulusal Film Yarışması' jüri başkanlığını, birçok ödülün sahibi olan ve 2018'de 'Altın Portakal Yaşam Boyu Onur Ödülü' de alan yönetmen ve senarist Ferzan Özpetek üstlenecek. Kategorinin diğer jüri üyeleri David Di Donatello ödüllü yapım tasarımcısı Deniz Göktürk Kobanbay, Berlin Film Festivali'nde 'Kumun Tadı' filmiyle tanınan yönetmen Melisa Önel ve 'Mercan Dede Ensemble' grubunun kurucusu Mercan Dede ile akademisyen, sinema yazarı, Doç. Dr. Melis Behlil oldu.

5 MİLYON LİRA ÖDÜL DAĞITILACAK

Festivalin Ulusal Belgesel Film Yarışması jürisinde, tarih ve kültür belgeselleriyle tanınan gazeteci ve belgeselci Ahmet Yeşiltepe, Varto'daki köy okulunun orkestrasını belgeselleştiren yönetmen Jale İncekol, ödüllü belgesellerin yönetmeni ve yapımcısı, akademisyen Doç. Dr. Nurdan Tümbek Tekeoğlu yer alacak. Festivalin Ulusal Kısa Film Yarışması jürisinde ise 'Ziazan' adlı kısa filmiyle 19 ülkede 43 festivalde 11 ödül kazanan senarist, oyuncu ve yönetmen Derya Durmaz, 'Zerre' ve 'Gölgeler İçinde' filmleriyle ulusal ve uluslararası birçok ödül kazanan yönetmen Erdem Tepegöz, 'Uzaklarda Arama' filminde rol alan ve The Club tiyatrosunu kuran oyuncu Pınar Göktaş yer alacak. Festival kapsamında bu sene 5 milyon lira ödül dağıtılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

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