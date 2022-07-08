"Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması" sona erdi Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 34'üncüsü düzenlenen Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'nın finali gerçekleştirildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 34'üncüsü düzenlenen Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'nın finali gerçekleştirildi. Reşat Oyal Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda yapılan yarışmaya sanatseverler ilgi gösterdi. Finalde, Azerbaycan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çekya, Gürcistan, Hindistan, Karadağ, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kosova, Kuzey Makedonya, Macaristan, Meksika, Moldova, Özbekistan, Polonya'dan halk dansları ekipleri hünerlerini sergiledi. Yarışmada Gürcistan birinci, Kosova ikinci ve Özbekistan üçüncü oldu. AA / Fatma Nur Söğütlü - Kültür Sanat Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Kültür Sanat Haberler

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