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Uluslararası Afet Film Festivali'nde 'İklim Perdesi' Paneli Gerçekleşti

Uluslararası Afet Film Festivali'nde 'İklim Perdesi' Paneli Gerçekleşti
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Uluslararası Afet Film Festivali kapsamında düzenlenen 'İklim Perdesi' panelinde iklim krizi, bireysel ve toplumsal sorumluluklar ile doğa-insan ilişkisi üzerine tartışmalar yapıldı. Panelde Prof. Dr. Serdar Öztürk ve Coşkun Aral, iklim değişikliği konusundaki deneyimlerini ve görüşlerini paylaştı.

Uluslararası Afet Film Festivali'nin (UAFF) açılışı kapsamında "İklim Perdesi" başlıklı panel gerçekleştirildi.

ANDA Derneğince Ankara Kolektif House'da düzenlenen festivalin açılışındaki panel, Anadolu Ajansı Dış ve Ekonomi Haberleri Yayın Müdürü Dr. Barışkan Ünal'ın moderatörlüğünde yapıldı.

Panele, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Öztürk ile foto muhabiri ve belgesel yapımcısı Coşkun Aral konuşmacı olarak katıldı.

Panelde, doğanın ekonomik bir kaynak olarak görülmemesi gerektiği vurgulanarak, iklim kriziyle ilgili bireysel sorumluluklar, toplumsal ve sistemsel değişikliklerin önemi dile getirildi.

Prof. Dr. Öztürk, "Eko-Felsefe" başlığıyla yaptığı konuşmada, insanın kendine ve etrafına özen göstermesi gerektiğini aktardı.

Doğa ve insan ilişkisinin ayrılmaz bir bütün olduğuna işaret eden Öztürk, "Doğanın sömürülmesi hiyerarşik bakıştan kaynaklanır. Eğer insanlar kendi aralarında hiyerarşik bakış kurmuşsa bu hiyerarşik bakış, doğaya da sirayet eder. Her şeyi mülkümüz olarak görmeye çalışırız." değerlendirmesinde bulundu.

Foto muhabiri Coşkun Aral da "İklim Krizinin Gerçekleri" başlıklı konuşmasında sahada yaşadığı deneyimleri dinleyicilere aktardı.

Aral, "Olumsuzluklara rağmen öncelikle ülkemizde, yaşamlarımızda, hayatımızda yapmamız gereken şey, kendi özelimizde iklim değişikliğinde olumlu veya olumsuz ne yapıyoruz, zamanı nasıl harcıyoruz, ne kadar tüketiyoruz, olmazsa olmazlarımız neler? Bunlar kendimize ve doğaya dikkat ederek cevaplayabileceğimiz sorular." diye konuştu.

Moderatör Dr. Barışkan Ünal da iklim değişikliği konusunda medyanın farkındalık yaratma noktasında rol oynaması gerektiğini belirterek, "Bireyler olarak kendi farkındalığımızın yanı sıra medyayı da iklim değişikliğine yönelmeye, iklim değişikliği konusunu ele almaya davet etmemiz lazım. İklim değişikliği neredeyse hiç değinilmeyen bir konu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Efsa Çağla Yavuz - Kültür Sanat
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