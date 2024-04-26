Üye Girişi
Haberler

Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali Başlıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu yıl 27'ncisi düzenlenecek Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, 9-16 Mayıs'ta sinemaseverlerle buluşacak. Festival, kadınların hakları ve eşitlik için mücadele eden projeleri desteklemeyi amaçlamaktadır.

Bu yıl 27'ncisi düzenlenecek Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, 9-16 Mayıs'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Uçan Süpürge Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Humayun Sungar, bir otelde düzenlenen basın toplantısında, kadın meseleleriyle uğraşarak ayakta durabilmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Festival Danışmanı Reyhan Atasü Topçuoğlu da yaptıkları her projede kadının hayatındaki her alanda haklar ve eşitlik için çabalarına devam ettiklerini söyledi.

Topçuoğlu, verdikleri mücadelenin 30 yıla yaklaştığını ve bu süre zarfında pek çok kadına ulaştıklarını belirterek, Kadın Filmleri Festivali'nin hem kadınların hikayelerini yaymayı hem de kadınların sinema alanındaki emeğini görünür kılmayı ve bu emeği kutlamayı amaçladığını kaydetti.

Tüm Ankaralıların belleğinde ve kalplerinde önemli bir yeri olan eski adıyla "Kavaklıdere Sineması" yeni adıyla "Kült Kavaklıdere"nin salonlarında seyircilerle buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Topçuoğlu, "Kadınlar olarak Ankara'ya ve belleğimize sahip çıkıyoruz. Bunu tek başımıza yapmıyoruz, Kavaklıderem Derneği, Kavaklıdere esnafı ve sinemayı bugün yeniden canlandıran gönüllü gençler ile hep birlikte yapıyoruz." dedi.

Onur Ödülü'nün 22'nci sahibi Hatice Aslan

Festival Sanat Direktörü Dilek Metin Sert ise Onur Ödülü'nün 22'nci sahibinin Hatice Aslan olduğunu ifade etti.

İranlı şair Füruğ Ferruhzad'dan esinle "Sen uçuşu hatırla" diyerek tüm olumsuzluklara karşın yılmadan, yorulmadan, umutsuzluğa kapılmadan verilen kadın mücadelesini hatırlatmayı amaçladıklarını belirten Sert, Bilge Olgaç Başarı Ödülleri'ni oyuncu Tülin Özen, yönetmen Ayşe Polat, yapımcı Nida Karabol'un kazandığını, Genç Cadı Ödülü'ne ise oyuncu Deniz İlhan'ın layık görüldüğünü kaydetti.

Sert, 9 Mayıs'ta yapılacak törende ödüllerin sahiplerine takdim edileceğini bildirdi.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Sanat Kültür Sinema Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Manuel Lanzini Eyüpspor'a mı geliyor? Manuel Lanzini Eyüpspor'a gelecek? İNTEGRAL DERSİ KALKTI MI? MEB yeni müfredat 2024 hangi sınıfları kapsıyor? CAN DALTON KİMDİR? Can Dalton hangi çete? Oya Okar Arka Sokaklar'a geri mi dönüyor? Arka Sokaklar'ın Selin Komiser'i diziye dönüyor mu? SAĞLIK BAKANLIĞI Personel alımları başladı mı? #128657 Personel alımı başvuruları ne zaman? Servisler kaldırılacak mı? Servisler neden kaldırılacak, sebebi ne? Servisler yasaklanıyor mu? Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor! Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 26 Nisan Cuma Survivor yeni bölüm! Müfredat değişiyor mu? Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ne demek? Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli nedir? Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuru tarihi ne zaman? #127973 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel başvuru şartları neler? YEMEKTEYİZ 26 Nisan yarışmacısı Durmuş kimdir? Durmuş Çetin kaç yaşında, nereli? Tavuğa ihracat yasağı mı geldi? Tavuğa neden ihracat yasağı geldi, sebebi ne? Tavuğa neden ihracat yasağı getirildi? İhracat yasağı ile ilgili Ticaret Bakanı ne söyledi? Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) belirtileri ne? KKKA nasıl bulaşır, nasıl önlenir, ne yapılmalı? 26 NİSAN YEMEKTEYİZ CANLI İZLE #128105 Yemekteyiz'de bugün kim yarışacak? Yemekteyiz hangi kanalda, saat kaçta?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title