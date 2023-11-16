TYB Trabzon Şubesi'nden Şiir Dersleri Notları Söyleşisi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin Kültür-Sanat etkinlikleri kapsamında Türkiye Yazarlar Birliği Trabzon Şubesi tarafından Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde 'Şiir Dersleri Notları' konulu bir söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşiye TYB Erzurum Şube Başkanı Muhammet Hanefi İspirli de konuk olarak katıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin Kültür-Sanat etkinlikleri çerçevesinde Türkiye Yazarlar Birliği Trabzon Şubesi tarafından Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde "Şiir Dersleri Notları" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

TYB Trabzon Şube Başkanı Kamuran Tuna moderatörlüğünde yapılan söyleşiye TYB Erzurum Şube Başkanı, şair-yazar ve aynı zamanda Erzurum Yakutiye Belediye Bşk. Yrd. Muhammet Hanefi İspirli konuk olarak katıldı.

TYB Trabzon Şube Başkanı Kamuran Tuna programın açılışında edebiyat, kültür sanat ve kitabi bilgilere dayalı bu tür programlarda salonların daha çok izleyici kitlesine ulaşması gerektiğinin altını çizdi.

Günümüz dünyasında gerek internet gerekse sokak ortamlarının oldukça tehlikeli olduğuna işaret eden Tuna, genç nesillere sanal dünyanın sahte büyüsünden kurtulmak için okuma, yazma ve öğrenmeye dayalı kültürel faaliyetlere katılım sağlaması yönünde telkinde bulundu.

Daha sonra programa konuk olarak katılan Hanefi İspirli de Türk şiiri ve edebiyatı üzerine Trabzon'dan yetişen güçlü kalemlerin varlığını hatırlatarak, sayı açısından kadınlarımızın şiir dünyasındaki yerinin oldukça az olduğunu, ülkemizde Trabzon'dan üç kadın şairimizin divan edebiyatındaki yerini almayı başardığını söyledi.

Trabzon'un her yönüyle dolu bir şehir olduğunu ancak bu değerlerin elde tutulamadığını da belirten İspirli, edebiyatın önemli bir dalı olan şiire dair, yurt içi ve yurt dışına yönelik izlenim ve örneklemeler eşliğinde derinlemesine bir analiz yaparak, şiirin dünü ve bugünü hakkında katılımcılara esaslı bilgiler sundu.

İspirli, "Edebiyatla uğraşan insanlardan kimseye zarar gelmez. Toplumlarda ne kadar çok şair ve sanatçı ruhlu insan varsa, topluluklar o nispette huzur ve sükunet içinde yaşarlar" diyen Hanefi İspirli daha sonra kaleme aldığı 'Hiç' şiirini seslendirdi. - ERZURUM