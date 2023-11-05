TÜYAP Uluslararası Kitap Fuarı'nda Yazarlar Okuyucularla Buluştu

40'INCISI düzenlenen TÜYAP Uluslararası Kitap Fuarı'nın son gününde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Okuyucuları ile buluşan yazar Atilla Dorsay, "Yazarların, hele benim gibi çok özel bir alanda, sinemaya kendini adamış bir yazarın, o kitapları sevenler, o konuyu sevenler, o çevreyi sevenlerle buluşması gerçek dostlarıyla, onlar sanatın dostları çünkü benim hayatımın dostları olması şart değil, buluşması harika bir olay." dedi.

Türkiye'nin en büyük kitap fuarı niteliği taşıyan 40'ıncı TÜYAP kitap fuarı 28 Ekim'de kapılarını kitapseverlere açmıştı. Fuara, son gününde de vatandaşların yoğun ilgisi vardı. Günün erken saatlerinde fuar merkezine gelen vatandaşlar, girişte kuyruklar oluşturdu. Yoğunluk, fuar alanında da devam etti.

"ŞURADA BAZEN 3-5 KİŞİ KUYRUK YAPIYOR, ONLARI GÖRDÜKÇE YÜREĞİM ISINIYOR"

Yazar Atilla Dorsay, "Son derece heyecanlıyım. Bu 10 gün, benim gibi kitap sayısı 66'ya ulaşmış birisi için çok heyecan verici bir şey, bir fırsat. Her gün gelmedim ama toplam 5 gün geldim. Hele dün öyle çılgın bir talep vardı, öyle çok büyük kuyruklar oluştu ki. Bugün dinlenmeye ayırmak istiyordum ama yok dedim. 'Son gün de gidip istifade ederim' dedim. Yazarların, hele benim gibi çok özel bir alanda, sinemaya kendini adamış bir yazarın, o kitapları sevenler, o konuyu sevenler, o çevreyi sevenlerle buluşması gerçek dostlarıyla, onlar sanatın dostları çünkü benim hayatımın dostları olması şart değil, buluşması harika bir olay. Bu kadar mutlu oluyorum ki, şurada bazen 3-5 kişi kuyruk yapıyor. Onları gördükçe yüreğim ısınıyor, o bambaşka bir duygular duyuyorum. Benim için harika bir fuar oldu." ifadelerini kullandı.

"SON YILLARDA BİLİMKURGU VE DİSTOPYA'YA ÇOK BÜYÜK BİR İLGİ GÖRÜYORUZ"

Yayıncı Halil Türden "Biz yayıncılar, yazarlar, emek verenler yıl boyunca bu organizasyon için çok heyecanlanıyoruz. Çünkü okurlarımızla buluştuğumuz yer burası. O yüzden çok kıymet veriyoruz. Son yıllarda bilimkurgu ve distopya'ya çok büyük bir ilgi görüyoruz. Bu tabi ki insanlığın içinden geçtiği salgınlar, pandemiler, savaşlar belki bunlarında bir katkısı vardır. Ama son yıllarda gelecek kurgusuna, özellikle yapay zeka üzerine romanlar var. Bu fuar da bunlar son derece dikkat çekti." dedi.

Ailesiyle birlikte kitap fuarına gelen 11 yaşında ki Mert Aksakal ise, "Burası benim için çok güzel bir yer. Aslında türlü türlü kitaplar var ama benim beğendiğim kitaplar daha çok eğlenceli, çocuk kitapları oluyor. O yüzden buraya gelmeyi tercih ettik." diye konuştu.