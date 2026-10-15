Türk senaristler 6 mini dizi projesiyle Fransa'da Series Mania Forum'a çıkacak

"Serial Bridges İstanbul : Uluslararası Dizi Market Hazırlık Programı" ile Türk senaristler ve yapımcılar, Fransa'da dünya dizi sektörünün profesyonelleriyle buluşacak. İstanbul'daki atölye sürecinin ardından Fransa'da düzenlenecek Series Mania Forum'da sunulacak olan 6 mini dizi projesine başvurular 7 Aralık'ta sona erecek.

Türk senaristlerin hikayeleri Fransa'da dünya dizi sektörünün karşısına çıkacak. Serial Bridges İstanbul programına seçilecek 6 mini dizi projesi, Series Mania Forum'da uluslararası yatırımcı, yayıncı ve yapımcılara sunulacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Series Mania Institute ortaklığında m2 Film Lab ve TESİYAP yürütücülüğünde gerçekleştirilecek programın başvuruları başladı. Seçilecek 6 proje, İstanbul'daki atölye sürecinin ardından Fransa'da düzenlenecek Series Mania Forum'da sunulacak.

Mini dizi projeleri için başvurular açıldı

Programa Türkiye'de yaşayan senaristler başvurabilecek. Dijital platformlara ve uluslararası pazara yönelik projelerin tek sezonluk olması, 4-8 bölümden oluşması ve bölüm sürelerinin 25-60 dakika arasında bulunması gerekiyor. Başvurular bireysel veya senarist ekibi olarak yapılabilecek. Yapımcısı bulunan projelerin yapımcıları da program etkinliklerine katılabilecek. Uluslararası süreç İngilizce yürütülecek. Bu nedenle en fazla iki kişiden oluşabilecek ekiplerin en az bir üyesinin ileri seviyede İngilizce bilmesi zorunlu olacak. Senaristin ve varsa yapımcının daha önce en az bir profesyonel dizi, televizyon veya sinema filminde görev almış olması şartı aranacak. Daha önce senarist olarak profesyonel eser vermemiş yazarlar ise bandrollü kitap veya sahnelenmiş tiyatro eseriyle başvurabilecek.

Son başvuru 7 Aralık

Başvuru dosyaları İngilizce hazırlanacak. Dosyada en fazla 5 sayfalık ön proje dosyası (pre-bible), logline, sezon sinopsisi, karakter tanıtımları, hikaye arkları, görüş ve ekip özgeçmişleri bulunacak. Pilot bölüm senaryosu ile tüm bölümlerin kısa özetleri de başvuruya eklenecek. Başvurular, 7 Aralık'a kadar m2 Film Lab üzerinden projenin senaristi tarafından yapılacak. Seçici kurul, 11 Ocak 2027'de toplanacak. Programa seçilen 6 proje, 12 Ocak 2027'de ilan edilecek.

İstanbul'da hazırlanacak, yerli yapımcılara sunulacak

Seçilen projelerin senaristleri ve varsa yapımcıları, 25-29 Ocak 2027 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek atölyeye katılacak. Ekipler, uluslararası mentorlarla projelerini geliştirecek. Atölyede hikaye geliştirme, İngilizce anlatım, hikayelerin farklı kültürlere aktarılabilirliği, görsel sunum materyalleri ve proje sunumuna hazırlık üzerinde çalışılacak. Son gün projeler, Sinema Genel Müdürlüğünün davetiyle Türkiye'deki dizi sektörü profesyonellerine sunulacak. Senaristlerin yerli yapımcılarla tanışması ve muhtemel iş birlikleri kurması teşvik edilecek.

6 proje Fransa'da yatırımcı ve yapımcılarla buluşacak

Atölyenin ardından 6 proje, 23-25 Mart 2027 tarihleri arasında Fransa'da düzenlenecek Series Mania Forum'a taşınacak. Ekipler, forum kapsamındaki özel Türkiye oturumunda projelerini uluslararası dizi sektörü profesyonellerine anlatacak. Senaristler ve varsa yapımcılar, yabancı yatırımcı, yayıncı ve ortak yapımcılarla bir araya gelerek, projeleri için uluslararası iş birliği ve ortak yapım fırsatlarını değerlendirebilecek. Her proje ekibinden en fazla iki kişinin foruma katılımı program kapsamında sağlanacak. Yapımcısı bulunmayan projelerde ise senarist ekibinden bir temsilci katılabilecek.

Program, Türkiye'de üretilen özgün hikayelerin uluslararası dolaşımını güçlendirmeyi ve Türk senaristlerle yapımcıları dünyanın önde gelen dizi profesyonelleriyle buluşturmayı hedefliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı