Türk Halk Müziği Topluluğu'ndan türkü gecesi

Türk Halk Müziği Topluluğu tarafından Eskişehir Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde bir türkü gecesi düzenlendi.

Konser, yoğun ilgi gördü. Konser salonunda yer bulamayan birçok kişi, konseri dışarıdan eşlik ederek dinledi. Konsere: Eskişehir'in önde gelen protokolü, sivil toplum temsilcileri ve türkü sevenler katılım sağladı. Konseri, Sanat Yönetmeni ve Tiyatro hocası Şeker Aybala yönetti. Anadolu'dan Sesler 'Türk Halk Müziği Topluluğu, türkü gecesini iki bölümde seslendirdi. Konserde; türkü hikayeleri, şiirler ve Eskişehir türküleri ve çeşitli yörelerden türküler seslendirildi. Anadolu esintili gecede, hep bir ağızdan türküler coşkuyla söylendi. Katılım gösteren protokol ve konuklar, programı ayakta alkışladı.

Program sonunda; Eskişehir Vergi Mahkemesi Başkanı Sayın Ömer Şahin, Sanat Yönetmeni Şeker Aybala'ya plaket ve çiçek buketi takdim etti ve teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

