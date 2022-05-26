Türk Edebiyat Vakfı'nın kurulmasında büyük emeği olan Şeyhülmuharririn Ahmet Kabaklı anıldı - Haberler

Türk Edebiyat Vakfı'nın kurulmasında büyük emeği olan Şeyhülmuharririn Ahmet Kabaklı anıldı

İSTANBUL - Ömrünü İslam dünyasına adamış Türk Edebiyat Vakfı'nın kurulmasında çok önemli pay sahibi Şeyhülmuharririn Ahmet Kabaklı için anma programı düzenlendi. Yazar Mehmet Nuri Yardım, vakıf tarafından düzenlenen ' Türk Fikir ve Sanat Hayatında Şeyhülmuharririn Ahmet Kabaklı' anma programında Kabaklı'yı anlattı.

Türk Edebiyatı Vakfı tarafından düzenlenen ve Yazar Mehmet Nuri Yardım tarafından sunulan ' Türk Fikir ve Sanat Hayatında Şeyhülmuharririn Ahmet Kabaklı' anma programı gerçekleşti. Program kapsamında Ahmet Kabaklı hocanın hatırası yaşatılırken, önemli yönleri ve hizmetleri ele alındı.

"Hocamızın vefatının ardından da hatırası yaşatılıyor"

Şeyhülmuharririn Ahmet Kabaklı Türk kültür ve sanat dünyasında mümtaz bir mevkiye sahip olduğunu vurgulayan Yazar Mehmet Nuri Yardım, "Bugün programda hocamızı hem anacağız hem de çocukluğundan vefatına kadar olan fotoğraflar üzerinden konuşacağız. Bu tarz sohbetleri her Çarşamba günleri yapıyoruz. İlim ve fikir adamları gelip gençlere hitap ediyorlar. Hocamızın en önemli yönleri gazeteci, köşe yazarı, edebiyat tarihçisi, olmasıdır. Ayrıca hocamızın hizmetleri Tük Edebiyat Vakfı'nı ve Türk Edebiyat Dergisi'ni kurmuştur" dedi.

"'Yaşayan Türkçe' kampanyasını başlattı"

Çalışmaları sonucu Kabaklı'ya 'yazarlığın zirvesi' anlamını taşıyan Şeyhülmuharririn unvanı verildiğini hatırlatan Yardım, "Hocamızın vefatının ardından da hatırası yaşatılıyor. Her sene mezarı başında sevenleri toplanıyor. Ömrünü İslam dünyasına adamış bir şahsiyetten bahsediyoruz. Hocamızın hizmetlerinden bahsedecek olursak 'Yaşayan Türkçe' kampanyasını başlatmasıdır ve Türkçe kavgasında galip gelmesidir" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat