"Türk Dünyası Kültür Başkenti" Bursa'da kadın ressamların eserleri sergileniyor

BURSA (AA) - Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatınca (TÜRKSOY) "2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti" ilan edilen Bursa'da, Femin Art Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneği tarafından hazırlanan sergi izlenime sunuldu.

Tayyare Kültür Merkezi'nde, derneğin Bursa Şubesince açılan "2022 Kültür Başkenti Bursa" adlı sergide, 84 kadın sanatçının yağlı boya, sulu boya, keçe, kolaj, tezhip, kaatı ve ebru eserleri yer alıyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Halide Serpil Şahin, 100 eserin olduğu serginin açılış töreninde, kentin bu yıl "2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti" unvanı ile çok önemli bir misyonu üstendiğini belirtti.

Bursa'yı başta Türk devletleri olmak üzere tüm dünyaya tanıtacak birbirinden güzel etkinlikler hazırlandığını aktaran Şahin, "Bu etkinliklere katkı sunan sivil toplum kuruluşlarına çok teşekkür ederim. Bu sergide emeği geçen tüm kadın sanatçıları da tebrik ederim." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından katılımcılar sergideki eserleri inceledi.