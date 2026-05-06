TUREB üyeleri Torul'daki Cam Seyir Terasını ziyaret etti

Turist Rehberleri Odaları Birliği (TUREB) üyesi 16 rehber, Gümüşhane'nin turistik mekanlarını ziyaret etmek üzere kente geldi. İl Kültür ve Turizm Müdürü, Gümüşhane'nin zengin turizm potansiyeline dikkat çekti.

Turist Rehberleri Odaları Birliği (TUREB) üyeleri, Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki Cam Seyir Terasını ziyaret etti.

Gümüşhane Valiliği koordinesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Gümüşhane Belediyesi işbirliğinde düzenlenen organizasyonla, 5 ilden 16 TUREB üyesi turizm destinasyonlarını gezmek amacıyla kente geldi.

Heyete eşlik eden İl Kültür ve Turizm Müdürü Nihal Sürmeli, Gümüşhane'nin turizm destinasyonları bakımdan zengin bir coğrafyada olduğunu söyledi.

Kentlerin tanıtımında tur rehberlerinin önemli olduğunu belirten Sürmeli, heyetin kentte iki gün tarihi ve turistik mekanları ziyaret edeceğini anlattı.

Turizm alanlarını tanıtmakta sadece görselliğin yeterli olmadığını ifade eden Sürmeli, "Hikayenin de ne kadar kıymetli olduğunu özellikle son dönemde turizm hareketliliği içerisinde hep beraber görmekteyiz. Gümüşhane'mizin bu alanda çok ciddi destinasyonları var." dedi.

İstanbul Rehber Odası Başkan Yardımcısı Mahir Tunç ise iki gün Gümüşhane'nin tarihi alanlarını gezeceklerini belirterek, "Gruptaki meslektaşlarımızın hepsi alanlarında uzman kişiler. İlk amacımız Orta Doğu turistini buraya çekmek ve sonrasında yerli ziyaretçilerin buraya getirilmesini sağlamak." diye konuştu.

Torul Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir ile Gümüşhane Üniversitesi Turizm Fakültesi akademisyenleri de heyete kentin tarihi mekanlarına ilişkin bilgi aktardı.

Kaynak: AA / Sinan Uçar
