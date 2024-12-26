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Tunceli'de 'Gağan' Geleneği Yeni Yılı Karşıladı

Tunceli'de 'Gağan' Geleneği Yeni Yılı Karşıladı
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Tunceli'de vatandaşlar, yeni yılın gelişini kutlamak için davul zurna eşliğinde 'Gağan' etkinliği düzenledi. Yöresel kıyafetler giyen katılımcılar, temizlik, adalet ve bölüşme anlamına gelen bu gelenekle eski yılı uğurlayarak yeni yılı karşıladı.

Tunceli'de vatandaşlar, yeni yılın gelişini kutlamak için davul zurna eşliğinde halaylarla "Gağan" etkinliği düzenledi.

Kentteki bazı dernekler tarafından, kaybolmaya yüz tutmuş "Gağan" geleneğinin canlandırılması amacıyla etkinlik yapıldı.

Etkinlikte yöresel kıyafet giyen 3 kişi, Moğultay Mahallesi'ndeki cadde ve sokaklarda davul zurna eşliğinde oyunlar oynadı.

Esnafı da ziyaret eden gruptakiler, karşılaştıkları vatandaşların yeni yılını kutladı.

Kışla Meydanı'nda çekilen halaylarla devam eden etkinlik, toplanan yiyeceklerin dağıtılarak birlikte yenmesiyle sona erdi.

"Gağan" temizlik, adalet ve bölüşme anlamına geliyor

Etkinliğe katılan Mehmet Yüksel, AA muhabirine, "Gağan" geleneğiyle eski yılın uğurlanarak yeni senenin karşılandığını söyledi.

"Gağan"ın temizlik, adalet ve bölüşme anlamına geldiğini ifade eden Yüksel, "Ayrıca Gağan'da, yaşamını yitirenlerin mezarları ziyaret edilir. Gağan, bu toplumu ayakta tutan en önemli inançlardan biridir. Eskiden köylerde yapılırdı, şimdi ise yaşatılması için şehirlerde de yapılıyor." dedi.

Yüksel, davul zurna eşliğinde esnafın ziyaret edildiğini belirterek, "Toplanan yiyecekleri etkinlik sonunda bölüşüyoruz. Gağan bir yerde de paylaşmadır ve yoksul insanlara destek olmaktır." ifadelerini kullandı.

Cemal Akbayin de "Gağan" etkinliklerinin kentte yaklaşık 1 ay boyunca devam ettiğini dile getirdi.

Yöresel kıyafetler giyerek geleneği canlandırdıklarını anlatan Akbayin, "Grubumuzdaki 3 kişinin ayrı ayrı görevleri var. Davul zurnayla birlikte oyunlar oynuyoruz, esnafı ziyaret ediyoruz. Karşılaştığımız çocukların, gençlerin ve yaşlıların yeni yılını kutluyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Kültür Sanat
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