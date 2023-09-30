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TRT 2 Ekim Ayı Boyunca Farklı Filmleri İzleyicilerle Buluşturacak

Kültür sanat kanalı TRT 2, ekim ayı boyunca her akşam farklı bir filmi sinemaseverlerin beğenisine sunacak. Edebiyattan tarihe, resimden tiyatroya, müzikten felsefeye birçok alanda yapımları izleyiciyle buluşturan TRT 2, ödüllü ve prestijli filmleri ekrana getirecek.