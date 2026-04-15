Troya eserleri Roma yolculuğuna hazırlanıyor

ÇİĞDEM ALYANAK/SEVİ GÖZAY ASLAN - Türkiye'nin önemli kültürel miraslarından Troya'ya ait eserler, Kültür ve Turizm Bakanlığınca Roma'daki Kolezyum Arkeopark Alanı'nda haziranda açılacak "Troya" temalı sergi öncesinde kapsamlı bir hazırlık sürecinden geçiriliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, İtalya ile işbirliği içinde Roma'daki Kolezyum Arkeolojik Alanı'nda haziranda açılması planlanan "Troya" temalı sergide, başta Troya Müzesi olmak üzere iki ülkedeki çeşitli müzelerden seçilen eserler sanatseverlerle buluşacak.

Bu kapsamda Çanakkale'deki Troya Müzesi'nde bulunan eserler, laboratuvar ortamında uzman restoratörler tarafından uluslararası müzecilik standartlarına uygun şekilde restore edilip konservasyon işlemine tabi tutuluyor.

Uluslararası müzecilik standartlarına uygun yürütülen çalışmalarla Troya'nın eşsiz mirasının güvenli şekilde Roma'ya taşınması hedefleniyor.

Troya'nın çok katmanlı yapısı uluslararası izleyiciyle buluşturulacak

Troya Müzesi Müdürü Sinem Düzgören, AA muhabirine, eserlerin özgün yapısını koruyarak güvenli biçimde yurt dışına taşınmasının öncelikli hedef olduğunu söyledi.

Troya'nın yalnızca bir arkeolojik alan değil, aynı zamanda mitoloji ve kültürel hafızanın önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Düzgören, "Bu sergiyle Troya'nın çok katmanlı yapısını uluslararası izleyiciyle buluşturmayı amaçlıyoruz. Savaş, göç ve yeniden kurulan yaşamlar üzerinden insanlık tarihinin ortak hafızasına ışık tutan bir anlatı sunulacak." dedi.

Daha önce aynı alanda Türkiye temalı "Göbeklitepe" ve "Magna Mater" sergilerinin düzenlendiğini hatırlatan Düzgören, Troya sergisinin de yoğun ziyaretçi çeken Kolezyum Arkeopark Alanı'nda geniş yankı uyandırmasının beklendiğini ifade etti.

Düzgören, sergi programının, Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen Troya Operası ile destekleneceğini sözlerine ekledi.