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Tralleis Antik Kenti'nde Oda Mezarı Bulundu

Tralleis Antik Kenti'nde Oda Mezarı Bulundu
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Aydın'ın Efeler ilçesinde yürütülen yol yenileme çalışmaları sırasında bulunan insan kemikleri kazılarda 'oda mezar' olarak değerlendirildi. Roma dönemine ait olduğu düşünülen mezarda 3 insana ait kemik ve kül kalıntıları bulundu.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Tralleis Antik Kenti'ne yakın bölgede belediyenin yürüttüğü yol yenileme çalışmaları sırasında bulunan insan kemiklerine ilişkin kazılarda "oda mezar" gün yüzüne çıkarıldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesinin 25 Nisan'da Efeler ilçesi Kemer Mahallesi'nde yaptığı yol yenileme çalışması sırasında insan kemiklerine rastlanılması üzerine çalışmalar durduruldu.

Bölge arkeolojik sit alanı olması nedeniyle Aydın Müze Müdürlüğü ekiplerinin, yürüttüğü kazı çalışmalarında yaklaşık 2 metre derinlikte, küpler içerisinde 3 insana ait olduğu değerlendirilen kemik ve kül kalıntıları bulundu.

Dron ile görüntülenen alanda "oda mezar" yapısına rastlanıldığı, mezarın Roma dönemine ait olduğu değerlendirildiği öğrenildi.

Çalışmalar sırasında büyük boyuttaki taşların arasında öldükten sonra yakılan kişilere ait kremasyon küplerin çıkarıldığı ve küplerin Aydın Müze Müdürlüğüne götürüldüğü bildirildi.

Kazı çalışmalarının bölgede devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Kültür Sanat
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