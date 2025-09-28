Tralleis Antik Kenti'nde 2 Bin Yıllık 3 Villa Ortaya Çıkarılıyor

Aydın'daki Tralleis Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda 2 bin yıllık 3 villanın ortaya çıkarılması için çalışma yapılıyor.

Trakyalılar ve Argoslular tarafından kurulduğu belirtilen Tralleis Antik Kenti'ndeki kazılar, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Çekilmez başkanlığında yürütülüyor.

Prof. Dr. Çekilmez, AA muhabirine, antik kentin batısında, 2 bin yıl önce villa olarak kullanılan 3 alanda kazı çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını söyledi.

Villaların ticaretin yoğun olarak yapıldığı sütunlu caddenin kenarında yer aldığını belirten Çekilmez, evlerin 2 bin 500 metrekarelik bir komplekse sahip olduğunu ifade etti.

Çekilmez, evlerin caddeye bakan kısmında atölye ve dükkanlar olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Burada yapılan kazılarda daha çok metalden yapılmış ürünlere rastladık. Yani bir taraftan evde yaşanırken evin kuzey kısmındaki alanlar dükkanlara ve atölyelere dönüştürülmüş. Burada yapılan kazılarda da özellikle MS 4. ve 5. yüzyılda metal üretimi olduğunu anladık. Örneğin Antik Çağ yazarlarının bize anlattığı Romalı askerlerin metalden yapılmış kemer tokaları Tralleis'te üretiliyordu. Bizim için en önemli veri 2025 yılında yaptığımız kazılarda o askerlerin kemer tokalarının üretildiği pişmiş topraktan yapılmış kalıpların olmasıydı. Birden fazla kalıba rastladık hatta bu kalıplardan üretilmiş kemer tokalarını da bulduk."

"Villanın çok büyük bir gideri var, çok büyük bir ev"

Buradaki villaların özel olarak yapıldığını, 2 bin yıl öncesine uzanan bir alanda çalışma yürüttüklerini anlatan Murat Çekilmez, şöyle devam etti:

"Bu villalar Antik Çağ'da daha çok toprak zengini asil Romalılar tarafından kullanılıyordu. Burası bir ailenin yaşam alanıydı ve evin içerisinde yaklaşık 20'ye yakın köle vardı. Tam ortada üzeri açık bir avlu vardı. İçerisinde daha çok erkeklere özel mekanlar var. Daha sonra Bizans döneminin gelişiyle birlikte yavaş yavaş günlük yaşam değişmeye başladı ve evlerin içerisine küçük kiliseler ya da şapeller de eklediler. Villanın sahibinin gelir elde etmesi için atölyeler vardı çünkü villanın çok büyük bir gideri var, çok büyük bir ev. Gelir elde etmesi için o sütunlu caddeden geçen insanların dükkanlardan alışveriş yapabilmesi için dükkanların arka kısımlarını atölyeye dönüştürmüşler ve tamamen bronz üretimi yer alıyor."

Çekilmez, buradaki kazıların devam edeceğini ve bir villanın kuzeyindeki dükkanlarda muhtemelen üretim atölyelerinin devamını bulacaklarını sözlerine ekledi.