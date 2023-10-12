Trakya Üniversitesi'nde Milli Mücadele ve Lozan Müzesi açıldı

Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ve Birinci Kolordu'ya ait belgeler, Trakya Üniversitesi Milli Mücadele ve Lozan Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığında tespit edilen Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ne ait bazı belgeler ile Birinci Kolordu'ya ait yazışmaların tıpkı basımları Trakya Üniversitesi Milli Mücadele ve Lozan Müzesi'ne kazandırıldı.

Trakya Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Prof. Dr. Nurten Çetin'in girişimleri ile edinilen Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ve I. Kolordu'ya ait belgeler Milli Mücadele ve Lozan Müzesi'nde sergilenmeye başladı.

Heyet-i Temsiliye ile I. Kolordu Kumandanlığı arasındaki yazışmalar, Birinci Kolordu Kumandanlığı'nın bağlı tümenlerle yaptığı karşılıklı yazışmalar, I. Kolordu Kumandanı Cafer Tayyar Bey'in 6 Mayıs 1920'de Karaağaç İstasyonunda Fransız Generali Louis Franchet d'esperey ile yaptığı görüşmeye ait evrak, Trakya Paşaeli Cemiyeti'nin 13 Nisan 1920'de Trakya Müslümanlarına hitaben yayınladıkları belge ve Heyet-i Temsiliye adına Mustafa Kemal Paşa'nın I. Kolordu Kumandanlığı ile yaptığı bazı yazışmaların bulunduğu belgeler Üniversitemiz Milli Mücadele ve Lozan Müzesinde sergileniyor. - EDİRNE