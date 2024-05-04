Trabzonlu Keser Ustası İsmail Dereli, 50 Yıldır Demircilik Yapıyor

Trabzonlu 67 yaşındaki keser ustası İsmail Dereli, çocuklukta öğrendiği demirciliği yarım asırdır sürdürüyor.

Sürmene-Köprübaşı kara yolu güzergahında 60 metrekarelik atölye kuran Dereli, körüklü ocağın karşısında ateş ve tokmakla demire şekil veriyor.

Çocuk yaşta öğrendiği demirciliği mesleğe dönüştüren ve ilçede "Keserci İsmail" olarak tanınan Dereli, 50 yıldır çekici elinden bırakmıyor. Haftanın belli günlerinde, bağ bahçe işlerinden vakit buldukça atölyesine gelen Demirci, hem bileme işleri hem de keser üretimi yapıyor.

"Baba mesleğini sürdürüyorum"

Emekli olmasına rağmen hobi amacıyla çalışmayı sürdüren Dereli, AA muhabirine, işini severek yaptığını söyledi.

Dereli, ilkokul çağlarında mesleğe babasının yanında körük çekerek başladığını belirterek, çıraklık ve ustalık dönemiyle devam ettiğini anlattı.

Baba mesleğini sürdürdüğünü vurgulayan Dereli, "50 senenin üzerinde bu işi yapıyorum. Zor ve zahmetli iş ama ayrı da zevki var. Günde 5-6 tane yaparım. Her zaman el sanatına ilgi vardır." diye konuştu.

"Çoluk çocuğumun ekmeğini bu işten temin ettim"

Yol üzerindeki atölyesinin görenlerin ilgisini çektiğini aktaran Dereli, "Gelip bakan çok insan oluyor. Çoluk çocuğumun ekmeğini bu işten temin ettim." ifadesini kullandı.

İlçede yaşayan Recep Atalı da İsmail Dereli'nin yıllardır ilçenin keser ihtiyacını karşıladığını söyleyerek, "Zanaatını çok güzel yapıyor." dedi.