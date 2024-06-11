Trabzon Of'ta Çocuk Oyunları Şenliği Düzenlendi

Trabzon'un Of ilçesinde, "Çocuk Oyunları Şenliği" gerçekleştirildi.

İsmail Yıldırım İlkokulu bahçesinde organize edilen şenlikte, öğrenciler oyun oynayarak keyifli vakit geçirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu da öğrencilerin oyunlarına bir süre eşlik etti.

Çocuklar, Gazze'deki akranlarını da unutmayarak şiir ve marş okudular.

Etkinlik, düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül verilmesinin ardından sona erdi.