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Trabzon Kültür Yolu Festivali'nde şarkıcı Bengü sahne aldı

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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Trabzon Kültür Yolu Festivali'nin ilk gününde şarkıcı Bengü, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Trabzon Kültür Yolu Festivali"nin ilk gününde şarkıcı Bengü, konser verdi.

Bengü, Papara Park otopark alanında organize edilen konserde, aralarında "Unut Beni", "Saygımdan", "Aşkım" ve "Korkma Kalbim" gibi sevilen şarkılarının da bulunduğu eserleri seslendirdi.

Trabzon'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren şarkıcı, bazı şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyledi.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk
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