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Trabzon Devlet Tiyatrosu 'Savaş Müzesi' Oyununu Sahneledi

Trabzon Devlet Tiyatrosu 'Savaş Müzesi' Oyununu Sahneledi
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Trabzon Devlet Tiyatrosu, 'Savaş Müzesi' adlı oyununun prömiyerini Haluk Ongan Sahnesi'nde gerçekleştirdi. Oyun, çeşitli sanatçıların katkılarıyla sahnelenirken, izleyicilerden büyük ilgi gördü.

Trabzon Devlet Tiyatrosunun (TDT) "Savaş Müzesi" oyunu seyirci ile buluştu.

TDT'nin, "DT Genç Sahne" projesi kapsamındaki oyununun prömiyeri Haluk Ongan Sahnesi'nde gerçekleştirildi.

Ali Cüneyd Kılcıoğlu'nun yazdığı, Barış Erdenk'in proje danışmanlığını yaptığı ve TDT sanatçılarından Faik Gürbüzlü'nün yönettiği oyunda, Derya Hatipoğlu, Burhan Kurt, Dilan Serinyel, Ogün Kılıç, Selin Karayağız, Bedirhan Arpacı ve Yasemin Nalçacıoğlu rol aldı.

Sanatseverlerin ilgi gösterdiği oyunun dekor tasarımı Aslıhan Üçer, kostüm tasarımı Ebru Gürbüzlü, ışık tasarımı Nihat Bahar, müziği Kemal Kahraman, koreografisi ise Gökmen Göçbeyli tarafından hazırlandı.

Oyun 17, 18, 23, 24 ve 25 Ocak'ta ???????tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Kültür Sanat
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