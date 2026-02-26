Trabzon Devlet Tiyatrosu "Smith & Wesson" adlı oyunu sahnelemeye başlayacak

Trabzon Devlet Tiyatrosunca (TDT) "Smith & Wesson" adlı oyunun prömiyeri yapılacak.

Alessandro Baricco'nun yazdığı, Şemsa Gezgin'in Türkçeye çevirdiği ve Levent Aras'ın yönetmenliğini yaptığı oyunda üç arkadaşın başarısızlıkları, dostlukları ile büyük hayalleri kara mizah ve sinematografik bir dille sahneye taşınıyor.

Oğuzhan Asak, Faik Gürbüzlü, Sıla Ömeroğlu ve Derya Hatipoğlu Çokyiğit'in rol aldığı oyunun dekorunu Aytuğ Dereli, kostüm tasarımını Burcu Melek Bozan, müziklerini ise Fırat Akarcalı yaptı.

Tek perdelik oyunun prömiyeri bu akşam saat 20.00'de Atapark Haluk Ongan Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

Oyun yarın saat 20.00'de, 28 Şubat'ta da 15.00 ve 20.00'de aynı sahnede seyircinin beğenisine sunulacak.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde ise 5 Mart'ta Sumru Yavrucuk'un rol aldığı "Shirley Valentine" adlı tek kişilik tiyatro oyunu sahnelenecek.