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Trabzon'da 'Şifadır Türküler' Konseri Düzenlenecek

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Trabzon Sağlık Müdürlüğü, sağlık çalışanlarından oluşan koroyla üçüncü kez Türk Halk Müziği konseri organize ediyor. 'Özümüz Sözümüz Türküler' sloganıyla yapılacak konser, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek.

Trabzon Sağlık Müdürlüğünce "Şifadır Türküler" temasıyla üçüncü kez Türk Halk Müziği konseri organize edilecek.

Sağlık çalışanlarından oluşan koro, "Özümüz Sözümüz Türküler" sloganıyla 17 Nisan Perşembe günü Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde 19.30'da sahne alacak.

Şef Seray Odabaş'ın müzik direktörlüğünü yapacağı konsere, ses sanatçısı Yılmaz Demirtaş konuk sanatçı olarak katılacak.

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, Vali Aziz Yıldırım'ın tavsiyesi üzerine bu yıl türkülerin hikayelerinin de konserde anlatılacağını belirtti.

Sanatın iyileştirici gücünü sağlıkçıların sahneye taşıyacağını ifade eden Usta, organizasyona Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanı Erdem Şen ve Sağlık Müdürlüğü Proje Yönetim Birimi Sorumlusu Tuğba Çolak'ın katkı sağladığını belirtti.

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Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Kültür Sanat
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