Trabzon'da 'Karne Şenliği' Düzenlenecek

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Ortahisar Belediyesi, 20 Haziran'da Ekopark'ta 'Karne Şenliği' düzenleyecek. Etkinlikte palyaço gösterileri ve geleneksel oyunlar yer alacak. Belediye Başkanı Ahmet Kaya, şenliğe öğrenci ve velileri davet etti.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, "Karne Şenliği" organize edilecek.

Ortahisar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Spor İşleri Müdürlüğünce 20 Haziran saat 13.00'te Ekopark'ta düzenlenecek şenlikte palyaço gösterileri, geleneksel ve ahşap oyunları gibi çeşitli aktiviteler gerçekleştirilecek, çocuklara sürpriz hediyeler dağıtılacak.

Belediye Başkanı Ahmet Kaya, eğlenceli ve öğretici etkinliklerin yer alacağı şenliğe öğrencileri ve velileri davet etti.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Kültür Sanat
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