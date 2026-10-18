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Trabzon'da balıkçılar gün doğumunda Faroz'da Karadeniz'e açıldı

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Trabzon'da balıkçılar gün doğumunda Faroz'da Karadeniz'e açıldı
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Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Faroz Balıkçı Barınakları çevresinde balıkçılar, sabahın ilk ışıklarıyla ağlarını teknelerine alarak avlanmak üzere Karadeniz'e açıldı. Gün doğumuyla denizin üzerinde oluşan renkler ve teknelerin hareketliliği bölgede görsel şölen sundu.

Trabzon'da gün doğumuyla Karadeniz'in mavi sularına açılan balıkçı tekneleri, görülmeye değer manzaralar oluşturdu.

Ortahisar ilçesindeki Faroz Balıkçı Barınakları çevresinde sabahın ilk ışıklarıyla denize açılmak için hazırlık yapan balıkçılar, ağlarını teknelerine alarak avlanmak üzere yola çıktı.

Güneşin doğuşuyla denizin üzerinde oluşan renkler ve balıkçı teknelerinin hareketliliği, bölgede güzel görüntüler oluşturdu.

Günün ilk ışıkları eşliğinde Karadeniz'e açılan balıkçı tekneleri, denizle güneşin buluştuğu anlarda adeta görsel şölen sundu.

Kaynak: AA
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