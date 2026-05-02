Trabzon'da "26. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" başladı

Trabzon'da, "26. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" kortej yürüyüşüyle başladı.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce organize edilen festival kapsamında 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı'nın marşlarla eşlik ettiği kortej, Atatürk Alanı'ndan Haluk Ongan Sahnesi'ne kadar yürüdü.

Vali Tahir Şahin, burada yaptığı konuşmada, Trabzon'un kültür ve sanat şehri olduğunu belirterek, Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali'ne ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise Trabzon'un kültürü, sanat ve tarihiyle öne çıkan önemli bir merkez olduğunu belirtti.

Genç, bu değerleri yaşatmak ve gelecek nesillere bir miras sorumluluğuyla aktarmak istediklerini dile getirerek, "Devlet Tiyatrolarımızın uluslararası nitelik taşıyan önemli bir organizasyonunu gerçekleştiriyoruz. Bu süreçte milletvekillerimiz, tüm paydaşlarımız ve şehrimizin dinamikleriyle birlikte organizasyona katkı sunmaya gayret ediyoruz. Özellikle Genel Müdürümüz ve kıymetli sanatçımız nezdinde, hem Devlet Tiyatroları olarak hem de bu sürecin başlangıcında güçlü bir işbirliğiyle güzel bir yürüyüşe start verdik." diye konuştu.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı da bu yıl 26'ncısı düzenlenen Trabzon Uluslararası Tiyatro Festivali'nin, Trabzon'un her alanda daha görünür olmasına büyük bir katkı sağladığını söyledi.

Trabzon Devlet Tiyatrosunun, köklü bir geçmişe sahip olduğuna işaret eden Karadağlı, "Daha eskiye dayanan birikimi olmakla birlikte Devlet Tiyatroları çatısı altında yaklaşık 40 yıllık bir geleneği başarıyla sürdürmektedir. Trabzon halkının gösterdiği yoğun ilgi ve alaka bizleri daha da motive etmekte ve çalışmalarımıza güç katmaktadır. 26. Uluslararası Trabzon Tiyatro Festivali'nin şehrimize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Festival kapsamında bu akşam saat 20.00'de Haluk Ongan Sahnesi'nde Macaristan Ulusal Dans Topluluğu "Karpatların Yankısı" adlı gösterisini sahneleyecek.

Programa, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Kültür ve Turizm İl Müdürü Tamer Erdoğan, Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürü Ahmet Uzuner, tiyatro sanatçıları ile vatandaşlar katıldı.

Tiyatro oyunlarının yanı sıra atölyeler, sergiler ve söyleşi programlarının yer alacağı festival, 15 Mayıs'a kadar devam edecek.