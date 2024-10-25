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Trabzon'da '101. Yılında Cumhuriyet' Resim Sergisi Açıldı

Trabzon'da '101. Yılında Cumhuriyet' Resim Sergisi Açıldı
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Trabzon Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'nden Doç. Dr. Ahmet Türe'nin eserlerinin sergilendiği '101. Yılında Cumhuriyet' adlı sergi, Atatürk temalı portreler ve akrilik çalışmalarla Trabzon Güzel Sanatlar Galerisi'nde izlenime sunuldu. Sergi 5 Kasım'a kadar açık kalacak.

Trabzon'da, "101. Yılında Cumhuriyet" adlı resim sergisi düzenlendi.

Trabzon Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet Türe'nin eserlerinin yer aldığı sergi, Trabzon Güzel Sanatlar Galerisi'nde açıldı.

Eserlerinin ağırlıklı olarak Atatürk temalı olduğunu belirten Türe, "İlkokuldan bu yana Atatürk resimlerini ezbere bir şekilde yapıyordum. Bunu bir hocam fark etti ve beni bu alana yönlendirdi." dedi.

Atatürk'ün portelerinin yanı sıra akrilik çalışmaların da bulunduğu sergi, 5 Kasım'a kadar açık kalacak.

Kaynak: AA / Hakan Burak Altunöz - Kültür Sanat

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Kültür Sanat Ahmet Türe trabzon Kültür Eğitim Sanat

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