Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin 'Şükran Trabzon' Oyununun Prömiyeri Gerçekleşti

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunca "Şükran Trabzon" adlı oyun sahnelendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şehir Tiyatrosunun ikinci yetişkin oyunu Şükran Trabzon'un prömiyeri, Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Genel Sanat Yönetmeni ve Hikaye Yazarı Tayfun Yurtsever'in kaleme aldığı, Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Ceyhun Gen'in yönettiği 20 kişilik kadro oyunda Trabzon'daki turizmi farklı pencereden anlatıyor.

Oyun, şubat sonuna kadar tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.