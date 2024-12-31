Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin 'Şükran Trabzon' Oyununun Prömiyeri Gerçekleşti
'Şükran Trabzon' adlı oyun, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelendi. Oyun, Trabzon'daki turizmi farklı bir açıdan ele alıyor.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunca "Şükran Trabzon" adlı oyun sahnelendi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şehir Tiyatrosunun ikinci yetişkin oyunu Şükran Trabzon'un prömiyeri, Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Genel Sanat Yönetmeni ve Hikaye Yazarı Tayfun Yurtsever'in kaleme aldığı, Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Ceyhun Gen'in yönettiği 20 kişilik kadro oyunda Trabzon'daki turizmi farklı pencereden anlatıyor.
Oyun, şubat sonuna kadar tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.