Toronto Film Festivali'nde ödül kazanan 'Merhaba, Ben Hakkı' belgeseli Türkiye'de BluTV'de izlenebilecek

Türk göçmen ve başarılı girişimci Hakkı Akdeniz'in etkileyici yaşam öyküsünü anlatan 'Merhaba, Ben Hakkı' belgeseli, ABD'de yayınlanmasının ardından şimdi de Türkiye'de BluTV'den izlenebilecek. Belgesel, Amerika'da en fazla izlenen içerikler arasında yer alırken, Toronto Film Festivali'nde de ödül kazandı.

Toronto Film Festivali'nde ödül kazanan 'Merhaba, Ben Hakkı' belgeseli, Türk göçmen ve başarılı girişimci Hakkı Akdeniz'in etkileyici yaşam öyküsünü anlatıyor. Belgesel ABD'de yayınlanmasının ardından şimdi de Türkiye'de Blutv'den izlenebilecek.

Amerika'nın en ünlü pizzacıları arasında yer alan Champion Pizza'nın sahibi Diyarbakırlı Hakkı Akdeniz'in filmlere konu olacak hayat hikayesi hakkında Amerika'da yapılan belgesel Türkiye'de de yayına girdi. Dünyanın en büyük belgesel kanalı Discovery'nin yayın platformu Discovery Plus'ta yayınlanan 'Merhaba, Ben Hakkı' belgeseli, Türkiye'de BluTV üzerinden yayınlanmaya başladı. İngilizce ismi 'Hi I'm Hakki' olan belgesel, 'Merhaba Ben Hakkı Akdeniz' adıyla BluTV'de Türk seyirciyle buluştu.

ABD'de en fazla izlenen içerik oldu, Toronto'da ödül aldı

21 yaşında ABD'ye göç eden Hakkı Akdeniz'in zorlu yaşam mücadelesinin anlatıldığı belgesel, Discover Plus'ta yayımlanmasının ardından iki hafta üst üste en çok izlenen içerik oldu. 'Merhaba Ben Hakkı' belgeseli dünya çapında izleyicilerden de tam not aldı. Belgeselinin başarısı 2023 Toronto Belgesel Uzun Metrajlı ve Kısa Film Festivali'nde de ödüle layık görüldü. Belgeselin güçlü esneklik, inanç ve yılmaz insan ruhu mesajının izleyicilere gelecek yıllar boyunca ilham vereceği dile getirildi.

Yakın zamanda dünyaya açılıyor

"Merhaba, Ben Hakkı" belgeselinin izleyenlerden tam not almasıyla farklı ülkelerden de talepler gelmeye başladı. Belgeselin yakın zamanda dünyanın farklı ülkelerinde de yayınlanması bekleniyor. - DİYARBAKIR