Tokat'ta 'Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi' Açıldı

Tokat'ta Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Saraylar Başkanlığı iş birliğinde açılan sergide, Peygamber Efendimizin sakal-ı şerifi ve Kabe örtüleri gibi 99 eser sergileniyor. Sergi, iki gün süresince ziyaret edilebilir.

TOKAT'ta Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Milli Saraylar Başkanlığı iş birliğinde düzenlenen 'Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi' açıldı.

Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda düzenlenen serginin açılışına, Tokat Valisi Abdullah Köklü, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan ve vatandaşlar katıldı. Sakal-ı Şerif, Ravza ve Kabe örtülerinin yanı sıra 99 eserin yer aldığı sergi, ziyaretçiler tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Tokat Valisi Abdullah Köklü, "Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğümüze teşekkür ederiz. 'Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi'nin ilimize de açılmasından dolayı mutluyuz. 2 gün süresince saat 23.00'kadar açık olacak. Peygamber Efendimizin Saç ve Sakal-ı Şerifi, Ravza ve Kabe örtüleri gibi 99 nadide eserin bulunduğu sergiyi göremeye tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
