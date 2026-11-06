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Tokat'ta hasat edilen şeker pancarı kazanlarda haşlanarak pekmeze dönüştürülüyor

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Tokat'ta hasat edilen şeker pancarı kazanlarda haşlanarak pekmeze dönüştürülüyor
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Tokat'ta geçmişten günümüze sürdürülen gelenekte hasat edilen şeker pancarı yıkanıp doğranıyor, kazanlarda haşlanarak pekmez kıvamına getiriliyor. Evinde kış hazırlığı yapan Havva Çiftçier, bu geleneği çocukluğunda babaannelerinden öğrendiğini belirtti.

Tokat'ta geçmişten günümüze sürdürülen gelenek kapsamında, hasat edilen şeker pancarından pekmez yapılıyor.

Pekmez yapımı için önce topraktan arındırılıp yıkanan pancarlar doğranarak kazanlarda haşlanıyor. Haşlanan pancarlardan elde edilen su süzülüp yeniden kazana alınıyor. Kaynadıkça koyulaşan pancar suyu, pekmez kıvamına ulaştığında ocaktan alınarak soğumaya bırakılıyor.

Evinde kış hazırlıkları yapan Havva Çiftçier, "Bugün pancar pekmezi yaptık. Pancarı söktük, yıkadık, toprağından arındırdık. Yıkamazsak toprak kokar. Yıkadıktan sonra ince ince doğrayacaksın, kaynatacaksın. Daha sonra suyunu iki veya üç defa alacaksın, posasını alacaksın. Suyunu tekrar kaynatıp pekmez yapacaksın. Çocukluğumuzda, babaannelerimizden öğrendik. Pancardan pekmez yaparlardı. Bizde onlarla büyüdük" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 24 sitede yayınlandı.
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