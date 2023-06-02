Tire'de Kuvayı Milliye ve Zeybek Müzesi açıldı

Tire Belediyesi tarafından kurulan 'Kuvayı Milliye ve Zeybek Müzesi', törenle açıldı. Müzede zeybekler ve Kuvayımilliye savaşçılarına ait orijinal silahlar, kıyafetler ve askeri malzemeler sergileniyor.

Tire Belediyesi tarafından kurulan "Kuvayı Milliye ve Zeybek Müzesi", törenle açıldı.

Türk Ocağı Caddesi'ndeki Tarihi Dr. Nihat Bulguç Konağı'nda kurulan müzenin açılışına Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, İlçe Jandarma Komutanı Okay Cansu ve İlçe Emniyet Müdürü İsmail Canpolat katıldı.

Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, müzenin Türkiye'nin ilk ve tek zeybek müzesi olduğunu kaydetti. Duran, müzenin oluşumuna katkı koyan Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İzmir İl Kültür Turizm Müdürlüğüne ve bağışta bulunanlara teşekkür etti.

İki katlı konakta kurulan müzede zeybekler ve Kuvayımilliye savaşçılarına ait orijinal silahlar, kıyafetler ve askeri malzemeler sergileniyor. Ayrıca araştırmacılara yüzlerce fotoğraf ve arşiv belgelerine erişim imkanı sağlanıyor.