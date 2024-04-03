TİKA, El Salvador'da Müslümanlara Gıda Yardımı Yaptı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), "Ramazan Programı" kapsamında Orta Amerika ülkesi El Salvador'da Müslüman topluluğa yönelik gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirdi.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, başkent San Salvador'da 200 aileye gıda desteği sağlandı ve El Salvador İslam Birliğine bağlı resmi bir ilkokul olan medrese öğrencileri için iftarlarda kullanılmak üzere pirinç, yağ ve un gibi toplamda 1 ton temel gıda malzemesi ulaştırıldı.

Dağıtımlar, Türkiye'nin San Salvador Büyükelçisi Gül Büyükerşen, El Salvador İslam Birliği lideri ve El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin kardeşi Emerson Bukele'nin katılımıyla yapıldı.

Bukele, buradaki konuşmasında, TİKA ve Türkiye'ye teşekkürlerini ileterek El Salvador Müslümanları adına memnuniyetini dile getirdi.

TİKA, ramazan ayı boyunca Orta Amerika ve Karayipler'de, Meksika ofisi aracılığıyla Meksika'da 200 aileye gıda desteğinde ve 100 çocuğa da kırtasiye malzemelerinden oluşan ramazan paketi aktaracak.

Ayrıca, Dominik Cumhuriyeti, Guatemala ve Panama'da gıda yardımları yapılacak ve Küba'nın başkenti Havana'da yaşayan Müslüman azınlığa ve yoksul hanelere yönelik iftar programı düzenlenecek.