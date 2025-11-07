The Neighbourhood, İstanbul'da Konser Verecek

Amerikalı alternatif rock grubu The Neighbourhood, 'ultraSOUND' adını verdikleri yeni albümlerinin dünya turnesi kapsamında 27 Nisan'da İstanbul'da konser verecek.

Müziğe 3 yıl ara verdikten sonra 2025 yılında yeniden sahnelere dönen The Neighbourhood grubu, dünya turnesi kapsamında 27 Nisan'da İstanbul'a geliyor. İlk defa Türkiye'ye gelen grup KüçükÇiftlik Park'ta sahne alacak. Konserin biletleri 5 Kasım Çarşamba günü ön satışa açılacak.

Siyah beyaz pop melankolisini tanımlayan The Neighbourhood, 2011 yılında Newbury Park, Kaliforniya'da kuruldu. Grup; vokalist Jesse Rutherford, gitaristler Jeremy Freedman ve Zach Abels ile basçı Mikey Margott'tan ve davulcu Brandon Fried'den oluşuyor. Dünya çapında milyonlarca dinleyicisi olan The Neighbourhood, 2010'ların en ikonik indie-pop-rock gruplarından biri olarak kabul ediliyor. Melankolik atmosferi, hip-hop dokunuşları ve sinematik sound'uyla tanınan grup, yeni albümünde hem köklerine sadık kalıyor hem de yepyeni bir dönemin kapılarını aralıyor.